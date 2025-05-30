Мининформации и Meta создадут рабочую группу для борьбы с мошенническим контентом

Рабочая группа рассмотрит вопросы технического регулирования взаимодействия
27 мая министр культуры и информации Аида Балаева провела в Астане встречу с директором по государственной политике Meta Саримом Али Азизом и обсудила с ним информационную безопасность в Казахстане. В кулуарах Акорды в пятницу она уточнила, что для этого будет создана рабочая группа, сообщает Kazinform.
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