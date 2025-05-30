Мининформации и Meta создадут рабочую группу для борьбы с мошенническим контентом

27 мая министр культуры и информации Аида Балаева провела в Астане встречу с директором по государственной политике Meta Саримом Али Азизом и обсудила с ним информационную безопасность в Казахстане. В кулуарах Акорды в пятницу она уточнила, что для этого будет создана рабочая группа, сообщает Kazinform .

С начала 2025 года министерство выявило 7 689 нарушений, из них 3 027 – в Facebook и 4 662 – в Instagram. Meta удалила 90% нежелательного контента из Facebook и 51% - из Instagram.

На встрече 27 мая Балаева выразила обеспокоенность ростом мошеннической рекламы и фейковых рассылок и попросила Meta усилить модерацию.

«У нас выстроились хорошие взаимоотношения. Они прекрасно помогают нам в удалении и нераспространении противоправного контента. Но другой вопрос –участились случаи распространения мошеннической рекламы, где задействованы государственные деятели, селебрити, масштабы очень большие. Это интересует и волнует не только наше министерство, но и, собственно, Meta корпорацию», - сказала Балаева в пятницу.

По ее словам, с компанией Meta решено создать совместную рабочую группу, которая рассмотрит вопросы технического регулирования.