Казахстан за 8 месяцев добыл 59,8 млн. тонн нефти

За восемь месяцев этого года Казахстан добыл 59,8 млн. тонн нефти, в том числе, 36 млн. тонн на трех крупных месторождениях – Кашагане, Карачаганаке и Тенгизе, сообщил в четверг в Атырау в ходе расширенного совещания по вопросам развития нефтегазовой отрасли министр энергетики Канат Бозумбаев.

«В добывающем секторе по итогам 8 месяцев текущего года объем добычи нефти составил 59,8 млн. тонн, исполнение к плану 101,5%. В том числе по трем крупным проектам – 36 млн. тонн: на Кашагане – 8,6 млн. тонн, на Тенгизе - 19,5 млн. тонн, на Карачаганаке – 7,9 млн. тонн», — заявил Бозумбаев, отметив, что набранный темп добычи нефти позволяет перевыполнить годовой план в объеме 89 млн. тонн.

Нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощность и глубину переработки нефти. В итоге, за восемь месяцев объем переработки нефти составил 11,2 млн. тонн с ростом к прошлогоднему периоду на 6%. Производство нефтепродуктов выросло по бензинам на 14,3%, дизтопливу на 9,6%, авиатоплива на 212%.

«Увеличение объема нефтепродуктов повлияло на розничный рынок, где наблюдалось снижение цен на бензин с начала года. С целью поддержания производства было проработано открытие экспорта по бензинам. С июля текущего года Казахстан стал нетто-экспортером по автобензину с возможными рынками сбыта за пределы ЕврАзЭС. Экспортные поставки уже начаты. Экспортировано порядка 15 тыс. тонн АИ-92», - также сообщил глава Минэнерго.