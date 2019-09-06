Пожар на складе в Алматы удалось локализовать

Пожар на складе в Алматы рядом с рынком «Мизам» удалось локализовать через два часа.

«Принятыми мерами в 15:36 пожар локализован с западной стороны, в 16:10 – с южной стороны», - сообщили в КЧС.

Позже в комитете сообщили, что пожар полностью локализован в 17:09.

Предварительная площадь пожара – 2200 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании на территории складов оптового хранения рядом с рынком «Мизам» поступило сегодня в 13:38. Пожар произошел в отдельно стоящем складе по хранению металлопластиковых изделий, строительных материалов и прессованной мешкотары.

В ликвидации пожара задействованы 64 человека личного состава и 20 единиц пожарной техники ДЧС Алматы, вертолеты Ка-32 «Казавиаспаса» КЧС МВД и Ми-8 службы спасения Алматы с водосливными устройствами, 4 поливомоечные машины «Алматы Тазалык», 15 водовозов.