Некоторые участки лесов Амазонии восстановить невозможно

Замминистра окружающей среды Боливии Синтия Сильва Матурана считает, что восстановление амазонских лесов зависит от размера причиненного ущерба, и возможно, что некоторые участки восстановить не удастся, сообщает РИА Новости .

«Все зависит от величины причиненного ущерба. Многие виды растений и деревьев Амазонии любят солнце, поэтому если пострадавший от огня участок относительно изолирован и окружен лесом, то есть образуется поляна в лесу, эта территория может восстановиться достаточно быстро – семена хорошо приживаются на таких участках», - заявила она агентству.

Замминистра добавила, что «если пострадала очень большая поверхность, восстановить лес почти невозможно».

«Можно как-то помочь, но вы не сможете восстановить лес, сажая растения. Вот почему так важно как можно быстрее взять под контроль ситуацию, чтобы пострадавшие участки были окружены лесом», - отметила она.

Представитель правительства Боливии считает, что для противостояния таким ситуациям в будущем очень важно, чтобы в регионе все страны «несли ответственность за Амазонию, и справились с этой задачей как можно лучше». Также она заявила о необходимости альянса по обмену возможностями, обмену технологиями» с учетом уважения национальных суверенитетов».

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются уже больше месяца. Они уничтожили более 1,8 млн га на территории Бразилии. Масштабные лесные пожары были также зафиксированы в Боливии и Парагвае.

На прошлой неделе руководители Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии, Боливии и Суринама провели саммит о судьбе региона и подписали так называемый «Летисийский пакт» - итоговый документ, определяющий будущее взаимодействие государств в защите амазонских лесов. Документ обязывает страны «защищать Амазонию, проводить работы по предотвращению рисков и ликвидации их последствий». Также страны будут совместно бороться с причинами уничтожения лесов, в том числе с нелегальной добычей полезных ископаемых, наркоторговлей и незаконным расширением сельскохозяйственных площадей.