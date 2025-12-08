В Казахстане выявлена масштабная схема финансирования онлайн-казино через платежные организации

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, которые в стране запрещены.

«Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Всего в эту схему были вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные должностные лица банков второго уровня.

Одновременно с этим ликвидирована деятельность сall-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 человек – это граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.

«Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT», - также сообщили в АФМ.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, а с санкции суда девять фигурантов, в том числе советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», помещены под стражу. Еще восемь человек готовятся объявить в международный розыск.