В 2026 году в Казахстане увеличат объем субсидий для животноводства

В 2026 году объем финансирования по программе субсидирования животноводства будет увеличен, сообщили в министерстве сельского хозяйства в ответе на запрос «Власти». Нехватка субсидий на животноводство наблюдается ежегодно в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Абайской областях.

В ведомстве отметили, что субсидирование животноводства осуществляется за счет местных бюджетов, и выделение средств из республиканского бюджета в этом году не предусмотрено. Согласно правилам субсидирования, при отсутствии средств одобренные заявки могут быть оплачены при выделении дополнительных средств, либо перераспределении внутри программы. Если дополнительного финансирования в этом году не будет, такие заявки переносятся на следующий финансовый год.

В министерстве сообщили, что по информации управления сельского хозяйства Алматинской области долги за 2024 год по субсидированию животноводства в регионе выплачены полностью. Однако из-за нехватки бюджетных средств в 2025 году выплата субсидий по поступившим заявкам пока невозможна.

По информации министерства, в первой половине года акиматы направляют средства на погашение задолженности предыдущего года, из-за чего на заявки текущего периода финансирования часто не хватает.

Для закрытия накопившейся задолженности предусмотрено увеличение объема трансфертов на 2026 год. Если в 2025 году на субсидирование животноводства было выделено 94,8 млрд тенге, то в 2026 году планируется 131,5 млрд тенге, в том числе 13,7 млрд тенге – для Алматинской области.

Ситуация аналогична и по субсидированию растениеводства: весь предусмотренный на текущий год бюджет на минеральные удобрения в размере 777,9 млн тенге уже освоен. Новые заявки формируются в лист ожидания и могут быть оплачены только при выделении дополнительных средств, либо перенесены на следующий год.

Ранее стало известно, что акимат Алматинской области задолжал 9,8 млрд тенге субсидий предпринимателям, в числе которых компания «Амиран».

Казахстанская компания «Амиран», с 2010 года производящая натуральное молоко и детское молочное питание, вышла в социальные сети и рассказала о тяжелой ситуации: государство уже второй год не выплачивает субсидии и образовалась огромная задолженность.

