Процесс распределения выпускников медвузов в Казахстане полностью автоматизируют

Процесс распределения выпускников медицинских вузов в Казахстане будет полностью автоматизирован с 2020 года, что поможет эффективно планировать их трудоустройство, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

«С текущего года персональное распределение выпускников осуществлялось на уровне республиканской комиссии по персональному распределению граждан при Минздраве РК в полуавтоматическом режиме. Это обеспечило снижение дисбаланса в медкадрах между селом и городом и усилило ответственность акиматов в привлечении и трудоустройстве молодых специалистов. С 2020 года данную функцию министерство планирует полностью автоматизировать и оцифровать. Это поможет эффективно планировать подготовку и трудоустройство кадровых ресурсов на основе фактической потребности с прогнозом до 2030 года», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что законодательно закреплена обязательная независимая оценка выпускников, обучившихся по медспециальностям. Теперь медвузы будут заниматься только предоставлением медобразования, а тестирование будет проходить в независимой организации.

«По результатам оценки знаний и навыков обучающимся будут выдавать дипломы и допускать к получению сертификата специалиста», - подчеркнули в Минздраве.

Кроме этого, в текущем году в соответствии международными стандартами пересмотрены типовые учебные планы и компетенции выпускников по всем специальностям резидентуры и начата подготовка кадров в резидентуре по новой специальности «Семейная медицина». Как отмечают в ведомстве, «с введением обязательного социального медстрахования семейный врач станет ключевым звеном системы первичной медико-санитарной помощи», поскольку «должен будет заменить собой несколько специалистов».

«Внедрение данной специальности позволит оказать быструю и качественную медпомощь, рассчитанную на пациентов любого возраста и с любыми медпотребностями», - пояснили в Минздраве.

Наряду с этим вводится специальность «Скорая неотложная медицинская помощь», врач неотложной помощи будет работать на уровне приемного покоя многопрофильного стационара.