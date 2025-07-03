Депутаты мажилиса требуют прокурорской проверки в отношении «СК-Фармация»

Депутаты мажилиса Бакытжан Базарбек и Мурат Абенов обратились в Генеральную прокуратуру с требованием провести «масштабную прокурорскую проверку» деятельности единого дистрибьютора медпрепаратов ТОО «СК-Фармация», фармкомпании «Медсервис-Плюс», Национального центра экспертизы лекарственных средств и Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

«Мы ожидаем масштабной прокурорской проверки фармацевтической отрасли со стороны органов прокуратуры, проведения досудебных расследований со стороны правоохранительных органов, а также арестов и судебных разбирательств», — написал на своей странице Facebook Базарбек.

Депутаты написали заявление на основе доклада Высшей аудиторской палаты об «обеспечении населения лекарственными препаратами» и последовавшей за ним дискуссии в стенах парламента.

«Согласно аудиторскому заключению, лекарственные и медицинские изделия ТОО “СК-Фармация” закупались по ценам выше рыночных — от 40% до 365%», — пишут депутаты в своем заявлении.

Они указывают на то, что из-за «некачественного планирования» со стороны единого дистрибьютора, медицинские организации отказались от препаратов на сумму 2,8 млрд. А отсутствие автоматизации логистики, учета и контроля за расходами привело к потерям бюджета на сумму 17,2 млрд.

Помимо этого депутаты сообщили, что единый оператор совершал закупы препаратов по завышенным ценам у поставщика, чьи интересы он «лоббировал».

«Компания, как единый оператор, выбирала единственного поставщика и совместно с Национальным центром экспертизы лекарственных средств (НЦЭЛС) “выводила из игры” потенциальных конкурентов путем затягивания экспертизы лекарственных средств», — пишут они.

Они сообщают, что у лоббируемого поставщика сроки рассмотрения заявок составляли всего 25 дней, в то время как их конкуренты могли ожидать итогов экспертизы 1270 дней.

Помимо этого они указали на «теневые и коррупционные схемы» в области сертификации лекарственной продукции и ввоза препаратов.

Депутаты потребовали начать досудебное расследование по фактам, изложенным в докладе Высшей аудиторской палаты.

4 июня, во время пленарного заседания, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил провести реформу «СК-Фармации», сократить срок регистрации новых лекарств и установить предельную наценку на лекарства на уровне 30%.