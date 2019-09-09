Султанов назвал рынки Китая и России приоритетными для экспорта

В Казахстане внедряется новая модель поддержки экспортеров и определены приоритетные направления сбыта отечественной продукции, заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании коллегии ведомства.

«Сегодня внедряется новая модель поддержки экспортеров с единого окна. Здесь мы будем совместно с палатой предпринимателей, холдингами, институтами развития создавать новые подходы по сервисной поддержке наших экспортеров. На сегодняшний день актуальность этого вопроса большая, для экспортеров нет единого окна, нет такой широкой поддержки экспортеров», - цитирует Султанова агентство «Казинформ».

Министр также сообщил, что «для расширения рынка сбыта казахстанской продукции приоритетными направлениями определены Центральная Азия, Россия, рынок Китая».

На международной арене министерство торговли и интеграции намерено активно вовлекаться во все переговорные процессы, подчеркнул Султанов, «в том числе в переговорные направления по Всемирной торговой организации, Евразийской интеграции, членству в ВТО».

Как уточнили позже в пресс-службе министерства, «единым окном» для экспортеров стал преобразованный в «QazTrade» Центр торговой политики. Он будет выступать агентом между экспортером и государственными органами, а также позволит министерству вести единую скоординированную экспортную политику, совместно с отраслевыми государственными органами, палатой предпринимателей «Атамекен» и холдингом «Байтерек».

«Важно не только нарастить общий вал поставок, но также изменить структуру экспорта: с сырьевых товаров на обработанную продукцию», - отметил Султанов.

Он также сообщил, что в соответствии с поручениями президента в послании министерству предстоит разработать дополнительный комплекс мер по поддержке высокопроизводительных средних компаний, экспортирующих свою продукцию.

Глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов отметил в свою очередь, что «до сих пор у бизнеса нет четкого понимания о требованиях для входа на зарубежные рынки».

«Этот вопрос включает в себя множество финансовых, аналитических, сервисных аспектов. Вместе с тем, мы видим, что начавшаяся эпоха «экономического регионализма» усиливает торговые противостояния между крупнейшими игроками глобальной экономики, вследствие чего очень сложно выстроить разумную и конкурентоспособную торговую политику», - добавил он.