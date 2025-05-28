Уголовное дело в отношении Перизат Кайрат должно быть передано в суд до конца июня - АФМ

Общественная деятельница Перизат Кайрат и ее мать, подозреваемые в мошенничестве; завершают ознакомление с материалами уголовного дела против них, оно должно быть передано в суд в июне, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

«Два человека признаны подозреваемыми - Перизат Кайрат и ее мать. Уголовное дело окончено, идет процесс ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела. Из-за того, что она затягивала сам процесс ознакомления, был установлен график, этот график заканчивается 9 июня», - сказал Елемесов.

Он добавил, что после этого у Кайрат и ее адвокатов есть три дня, чтобы заявить ходатайства, и затем дело направляется в прокуратуру, которая в течение 10 дней принимает решение «направить его в суд или какие-то другие действия». Так образом, уточнил он, в июне дело может быть передано в суд.

Елемесов также сообщил, что в рамках данного уголовного дела были допрошены более 100 человек, однако количество пострадавших он назвать не смог.

«Там тех, кто пожертвовал на благотворительность, было очень много, и есть лица, которые официально обратились с заявлением, а есть те, кто не писали заявление. Те, кто обратился с заявлением, признаны потерпевшими», - резюмировал он.

3 апреля Елемесов сообщал, что расследование уголовного дела в отношении Перизат Кайрат завершено, началось ознакомление с материалами уголовного дела участниками процесса. Он также отмечал, что в период расследования были разные суммы ущерба, поэтому следствие остановилось на сумме в 3,5 млрд тенге. Однако на следующий день он сообщил, что по версии следствия, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат Кайрат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета фонда 2,8 млрд тенге.

Зампред АФМ также уточнял, что расследование завершено по трем эпизодам: сбор денег на строительство нового реабилитационного центра, сбор для пострадавших в Палестине и на ликвидацию последствий паводков. Эти эпизоды расследовались по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Также есть два факта по легализации средств, добытых преступным путем, которые она скрыла, интегрировав в активы.

Мать Перизат Кайрат привлекают к ответственности по статьям 190 и 218 Уголовного кодекса. В отношении нее избрана мера пресечения «домашний арест».