FlyArystan в октябре запустит регулярные рейсы из Семея в столицу

Стоимость билета в один конец – от 5999 тенге, «что на 58% ниже, в сравнении с ныне существующими ценами конкурентов по данному авиасообщению». Перелеты длительностью 1 час 15 минут будут осуществляться на 180-местных реактивных самолетах Airbus A320. Продажа билетов на перелеты до 28 марта 2020 года открыта на сайте авиакомпании.

«Семей – Нур-Султан – одно из наиболее популярных направлений как среди столичного населения, так и среди жителей второго по величине города Восточно-Казахстанской области, которые регулярно ездят на работу и по делам в Нур-Султан. Мы уверены, что доступные перелеты первого казахстанского лоукостера будут востребованы, а в будущем мы сможем связать местное население Восточного Казахстана с другими городами», - подчеркнула директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Ранее сообщалось, что FlyArystan запускает в октябре рейсы в столицу из Павлодара и Костаная.