Еще один новый рейс в столицу запустит FlyArystan

С 3 октября бюджетная авиакомпания FlyArystan запускает рейсы из Костаная в столицу Казахстана. По данным пресс-служба компании, стоимость билетов будет от 5999 тенге в один конец, что на 73% ниже в сравнении с существующими минимальными ценами конкурентов.

Рейсы будут ежедневные, продолжительность полета – 1 час. Выполняться они будут на комфортабельных самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 посадочных мест. Продажа билетов на перелеты до 28 марта 2020 года открыта на сайте авиакомпании.

Отмечается, что это будет первым направлением из/в Костанай, который пополнит маршрутную сеть лоукостера. Однако в авиакомпании надеются, что со временем количество городов, с которыми FlyArystan свяжет ключевой город региона, увеличится.

Накануне сообщалось, что FlyArystan запускает в октябре рейс в столицу из Павлодара.