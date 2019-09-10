Президент США был категорически не согласен со многими суждениями Болтона
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Трамп уволил Болтона с должности советника по нацбезопасности
Фото EPA-EFE

Президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности, сообщает Русская служба ВВС.

«Я попросил Джона покинуть должность и принял его отставку сегодня утром. Я благодарю Джона за его работу. Я назначу нового советника по нацбезопасности на следующей неделе», - написал Трамп в Twitter.

Президент США пояснил, что он, как и другие сотрудники его администрации, был категорически не согласен со многими суждениями Болтона.

Болтон же в своем Twitter сообщил, что когда предложил президенту свою отставку накануне вечером, Трамп предложил ему в ответ «обсудить это завтра».

Джон Болтон был назначен советником президента США в апреле прошлого года. До этого он работал постпредом США в ООН и помощником госсекретаря.

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