Мажилис одобрил ратификацию соглашения с Северным инвестиционным банком

Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания в среду рассмотрели и одобрили ратификацию рамочного соглашения между Казахстаном и Северным инвестиционным банком, подписанного в Хельсинки в октябре 2018 года.

«Соглашение позволяет открыть деятельность Северного инвестиционного банка для финансирования инвестиционных проектов в Республике Казахстан. Северный инвестиционный банк был основан в 1975 году и является многосторонним банком развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. Штаб-квартира находится в Хельсинки», - сказал на пленарном заседании палаты министр национальной экономики Руслан Даленов.

Он пояснил, что согласно стратегии Северного инвестиционного банка, порядка 20% кредитного портфеля предоставляются странам, не являющимися его постоянными членами. Основными направлениями финансирования Северного инвестиционного банка являются такие сектора, как энергетика, «зеленая экономика», телекоммуникации, транспорт, различные отрасли промышленности, сельское хозяйство, здравоохранение, малый и средний бизнес.

«Соглашением устанавливаются нормы, не предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, в частности по конвертируемости валюты и переводов денежных средств, проведению тендеров, а также освобождению активов и доходов Северного инвестиционного банка от налогообложения. Эти условия являются стандартными для международных организаций. Соглашение не требует внесения членских взносов и других обязательных платежей из бюджета», - сообщил Даленов.