На 12 лет осужден обвиняемый в убийстве Анастасии Галеевой

Подсудимыми являются 27-летний Евгений Степанов – житель одного из поселков Илийского района и 25-летний Асхат Баржаксин – житель Карасайского района.

«Я даже представить не мог, что окажусь в такой ситуации. Я прекрасно понимаю, что Анастасию уже не вернуть и искренне сожалею, что так все произошло. От всего сердца еще раз прошу прощения у родителей и родственников. Как я говорил ранее, я готов возместить материальный ущерб. Я и только я ответственный в этой ситуации. За время, проведённое под стражей, я многое осознал, пересмотрел все жизненные ценности. Прошу суд назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы достойно выполнить свои обязательства перед потерпевшей стороной», - выступил с последним словом перед оглашением приговора Асхат Баржаксин.

Решением суда Степанов осужден на 12 лет по ч.1 ст.99 УК РК (убийство). Он будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности. Асхата Баржаксина суд приговорил к 4 годам лишения свободы по ст.432 УК РК (укрывательство преступления). Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности.

Государственный обвинитель Марат Касымов ранее запросил для обвиняемых 15 и 6 лет лишения свободы соответственно.

По версии следствия, в день убийства, 10 февраля, Анастасия Галеева и ее друзья Евгений Степанов, его жена Маргарита Романова и Асхат Баржаксин выпивали спиртное и употребляли «неустановленное вещество». Оставшись наедине, Степанов и Галеева поссорились. Степанов начал душить Галееву и нанес ей несколько ударов в челюсть. В итоге девушка умерла от механической асфиксии. Степанов и Баржаксин вывезли тело в багажнике машины и сбросили его в водоканал.

22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраля после того, как вечером отправилась к подруге, проживающей в коттеджном городке Жана Куат. 16 февраля ее родные обратились с заявлением в полицию. Друзья Галеевой сначала заявляли, что Анастасия ушла поздно вечером в неизвестном направлении, а позже говорилось, что девушке стало плохо, и она скончалась. Ее тело друзья выбросили в канал. Поисками девушки занимались и волонтеры, полиция также подключила кинологов и служебных собак. 10 апреля тело девушки было найдено в канале в Илийском районе близ села Междуречинск.