Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Казахстане

В большинстве областей Казахстана в ближайшие сутки будет без осадков, сообщает РГП «Казгидромет». В пятницу дожди вернутся на север, восток и в центр республики.

«В предстоящие сутки антициклон, смещающийся с центральных районов Европейской части России, вызовет кратковременное прекращение осадков в большинстве областей Казахстана, а на севере и в центре республики при прояснении ночью и утром заморозки до 1-3°С», - говорится в прогнозе синоптиков на 12-14 сентября.

Однако очередной арктический фронт с Западной Сибири 13 сентября достигнет северных районов Казахстана, затем центральных и восточных, здесь опять начнутся дожди, температура воздуха сохранится ниже нормы.

«На остальной территории преимущественно без осадков с температурой воздуха близкой к средним многолетним значениям», - отмечают синоптики.