Казахстан готов делиться своим опытом в процессе денуклеаризации КНДР – Токаев

Президент Казахстана выступил с лекцией в Китайской академии общественных наук. В своем выступлении перед профессорами и экспертами академии, казахстанскими студентами Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня опасность представляют эрозия международного права и ослабление роли глобальных институтов, сообщает Акорда.

«Напряжение в отношениях государств, слом прежних механизмов безопасности и контроля над вооружениями, рост конфликтов – все это новая геополитическая реальность.​ К сожалению, мы видим целый ряд критических обстоятельств, которые обостряют и без того сложный международный диалог», - сказал Токаев.

К числу таких обстоятельств он отнес переход геополитической конкуренции в экономическую плоскость, в результате чего может усилиться дисбаланс в глобальной экономике, вырасти неравенство между государствами.​

Кроме того, Токаев отметил опасность сохранения очагов конфликтов во многих уголках мира. При этом он считает, что силовые подходы в отстаивании своих интересов повышают риски военных столкновений.​

Также не сходят с глобальной повестки дня и проблемы международного терроризма и распространения оружия массового уничтожения, отметил президент Казахстана. Он подчеркнул, что Казахстан внес свой вклад «в заключение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) путем предоставления площадки для переговоров в 2013 году», и заявил, что «мы по-прежнему готовы содействовать поиску компромисса».​

«Как страна, отказавшаяся от четвёртого в мире арсенала ядерного оружия, мы готовы делиться своим опытом в процессе денуклеаризации КНДР», - сказал Токаев.​

Глава государства отметил необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для решения существующих проблем. Он подчеркнул особую роль ООН в этом процессе и ее безальтернативность в качестве универсальной организации.

«Казахстан поддерживает ООН и будет содействовать ее деятельности. Мы считаем, что реформа ООН должна повысить ее эффективность и авторитет. Наша страна, будучи избранной в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, активно призвала к «перезагрузке» отношений в сфере безопасности.​ Убежден, что Китай способен конструктивно повлиять на усиление значимости ООН. Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай играет важную роль в этой Организации», -​ считает Токаев.

Он также считает, что Казахстан и Китай как соседи и стратегические партнеры должны вместе двигаться к прогрессу и процветанию.