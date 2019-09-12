Дата-центр стоимостью $100 млн построят в столице Казахстана

Бизнесмены Казахстана и Китая заключили соглашение о строительстве в столице РК дата-центра стоимостью $100 млн. По информации Национальной ассоциации блокчейна, управлять центром данных будут международная компания с казахстанским участием Powerry и государственное предприятие КНР CETC International (дочерняя компания государственной корпорации СЕТС), сообщает Sputnik Казахстан.
«Уже сейчас на рынке услуг обработки данных наблюдается нехватка предложения вычислительных мощностей. Мы считаем, что спрос на мощности продолжит расти в ближайшие годы и ожидаем рекордные темпы роста рынка в 2020-2025 годах», - отметил совладелец компании Powerry Абдумалик Мирахмедов.
Управлять дата-центрами компании будут совместно и намерены внести свой вклад в реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан» и создания «Цифрового шелкового пути».
Powerry – крупный оператор, осуществляющий строительство и управление дата-центрами на территории Казахстана. Деятельности компании включают в себя разработку продуктов на базе искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычисления, инструменты для управления цифровыми активами.
CETC International – один из лидеров в сфере информационных и электронных технологий, строительства и управления дата-центрами, электроники и систем, включая системы связи и обработки данных.
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