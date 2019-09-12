Дата-центр стоимостью $100 млн построят в столице Казахстана

Бизнесмены Казахстана и Китая заключили соглашение о строительстве в столице РК дата-центра стоимостью $100 млн. По информации Национальной ассоциации блокчейна, управлять центром данных будут международная компания с казахстанским участием Powerry и государственное предприятие КНР CETC International (дочерняя компания государственной корпорации СЕТС), сообщает Sputnik Казахстан .

«Уже сейчас на рынке услуг обработки данных наблюдается нехватка предложения вычислительных мощностей. Мы считаем, что спрос на мощности продолжит расти в ближайшие годы и ожидаем рекордные темпы роста рынка в 2020-2025 годах», - отметил совладелец компании Powerry Абдумалик Мирахмедов.

Управлять дата-центрами компании будут совместно и намерены внести свой вклад в реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан» и создания «Цифрового шелкового пути».

Powerry – крупный оператор, осуществляющий строительство и управление дата-центрами на территории Казахстана. Деятельности компании включают в себя разработку продуктов на базе искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычисления, инструменты для управления цифровыми активами.

CETC International – один из лидеров в сфере информационных и электронных технологий, строительства и управления дата-центрами, электроники и систем, включая системы связи и обработки данных.