Журналиста Дмитрия Тихонова вызвали в полицию

Журналиста Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Дмитрия Тихонова вызвали в полицию. В повестке, которую Тихонов опубликовал на своей странице в Facebook , говорится, что его вызывают для проведения следственных действий. Его статус при этом не указан.

«С корабля на бал. Только вернулся в Алматы, а тут уже ждут», - написал Тихонов.

Примечательно, что 22 июля в пресс-центре КМБПЧ группой женщин, которых подозревали в связях с городскими властями, была сорвана пресс-конференция «Государство борется с матерями и детьми». В связи с этим случаем КМБПЧ подало в суд.

Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» заявлял: чтобы в обществе не создалось мнение, что преступные атаки на свободу слова инспирированы самой властью, необходимо возбудить уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста); установить личности, устроившие погром в помещении Казахстанского международного бюро по правам человека и сорвавшие пресс-конференцию; установить организаторов этой преступной акции; судить виновных публично и наказать по всей строгости закона.