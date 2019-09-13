Дождливая погода ожидается в Казахстане в выходные

«На южную половину республики смещается активный облачный вихрь, который будет вызывать местами кратковременные дожди с грозами, возможно с градом в южных, центральных и юго-восточных районах Казахстана. А с северо-западных районов Европейской части России начинают перемещаться барическая ложбина с атмосферными фронтами. С фронтами ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром в западных и северных регионах республики», - говорится в прогнозе.

Температура воздуха будет близкой к климатической норме, на востоке Казахстана возможны заморозки.