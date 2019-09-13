Украина готовится к новому этапу обмена заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке ко второму этапу переговоров по обмену заключенными с Россией. Сейчас готовятся списки для обмена, пишет «Коммерсантъ» .

«Сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», - сказал Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

По его словам, встреча лидеров в нормандском формате (Украины, России, Франции и Германии) ожидается до конца сентября.

«Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда», - добавил президент.

Напомним, 7 сентября между странами прошел обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди освобожденных – режиссер Олег Сенцов, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки, а также главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

