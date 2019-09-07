Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле 35 на 35. Среди освобожденных – осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов и задержанные в Керченском проливе украинские моряки.

Сегодня утром автобусы с украинскими моряками приехали из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково, куда утром прилетел украинский самолет Ан-148, а удерживаемых на Украине россиян привезли в аэропорт Киева. Напомним, что украинские моряки были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Они освобождены под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. За россиянами в аэропорт Борисполь прибыл спецборт отряда «Россия». Среди переданных для обмена – осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов и руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Всего с украинской стороны переданы 35 человек, 19 отпущены под личное обязательство, 16 помилованы украинским президентом Владимиром Зеленским.

На данный момент спецборт отряда «Россия» вылетел из Киева с российскими гражданами, одновременно из московского аэропорта в Киев вылетел украинский самолет с украинскими гражданами.

В июле состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского, после чего начались переговоры об обмене задержанными и осужденными между Москвой и Киевом. 30 августа сообщалось о начале процедуры обмена заключенными. При этом говорилось, что в Киев вылетели задержанные в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб. Но позже украинский адвокат Валентин Рыбин опроверг эту информацию и сообщил, что все они находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.