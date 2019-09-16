Токаев обсудил сотрудничество с главой международного союза электросвязи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря международного союза электросвязи Чжао Хоулиня. Как сообщает Акорда, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Казахстана и МСЭ в сфере инфокоммуникационных технологий.

Токаев отметил, что в стране уделяется повышенное внимание развитию и внедрению инноваций, новых технологий, и подчеркнул важность создания в регионе современной инфокоммуникационной инфраструктуры.

В свою очередь Чжао Хоулинь представил президенту Казахстана информацию об основных направлениях деятельности МСЭ, в частности, рассказал о разрабатываемых международных стандартах в области телекоммуникаций и услуг, таких как 4G и 5G. Он также выразил мнение, что в Казахстане созданы хорошие возможности для использования технологий блокчейн, Big Data, новых цифровых финансовых инструментов, а также для внедрения инфокоммуникационных технологий, которые находят широкое применение в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, государственном управлении.