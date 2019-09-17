13 человек пострадали в результате перестрелки на кыргызско-таджикской границе

Инцидент произошел примерно в 18:30 в селе Максат в местности «Футбольное поле».

Заместитель главы джамоата Овчи-Калъача Абдухамид Одинаев сообщил, что после того, как кыргызская сторона выгрузила возле спортивной площадки машину с гравием, началась словесная перепалка.

«Местное население было возмущено, но споры понемногу улеглись, и где-то через полчаса раздался выстрел», - добавил он.

В пресс-центре погранслужбы Таджикистана заявили, что в районе спортивной площадки в махалле Бахор джамоата Овчи Калъача Бободжонгафуровского района начато строительство неизвестного объекта. Жители этой местности потребовали от кыргызстанцев остановить стройку.

«Кыргызская сторона в нарушение договоренностей перебросила к этому участку границы дополнительные вооруженные силы в количестве 250-300 человек. Позже в 19.00, пойдя на провокацию, они открыли огонь в сторону безоружных граждан махалли Бахор, в результате чего был ранен один гражданин РТ. Эти действия кыргызских пограничников показывают, что на госгранице искусственно нагнетается обстановка, что может вызвать ответную реакцию приграничного населения», - считают в погранслужбе РТ.

Также таджикская сторона заявила о 12 госпитализированных.

Между тем в пресс-службе погранслужбы Кыргызстана заявили, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.

«По предварительным данным, погиб один военнослужащий ГПС КР. Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане РТ начали строительство на неописанном участке государственной границы. В ответ на это кыргызстанец также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в этой местности», - сообщили в Погранслужбе.

Ранее на встрече пограничных представителей обеих стран было принято решение прекратить строительные работы сторонами.

«Но несмотря на достигнутые договоренности, вопреки требованиям пограничников, граждане Таджикистана продолжили работы. В ответ на действия таджикистанцев строительные работы продолжил и гражданин Кыргызстана. Около 19:30 таджикские военнослужащие в агрессивной форме потребовали от кыргызстанца остановить строительство, завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку», - уточнили в погранслужбе КР.

По данным министерства здравоохранения КР, в результате конфликта пострадали 13 человек, в том числе 7 военнослужащих, один военнослужащий погиб. Среди пострадавших – 12-летний ребенок.

14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков щебня на условной линии границы в местности Жака-Орук.