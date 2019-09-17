Сотрудники нескольких подразделений по ЧС МВД подозреваются в получении взяток

Ряд сотрудников подразделений по чрезвычайным ситуациям города Алматы и Жамбылской области подозреваются в получении взяток. В отношении них начато досудебное расследование, сообщили во вторник в пресс-службе в агентстве по противодействию коррупции.

«В текущем месяце в ряде регионов страны начаты досудебные расследования в отношении сотрудников подразделений чрезвычайных ситуаций МВД РК. Так, в городе Алматы антикоррупционной службой проводится расследование в отношении начальника Наурызбайского районного отдела чрезвычайных ситуаций ДЧС МВД РК подполковника гражданской защиты, подозреваемого в получении взятки в сумме 42 тыс. тенге за беспрепятственное подписание на системной основе протоколов о прохождении 28-ми физическими лицами обучения по пожарной безопасности», - сообщили в агентстве.

Кроме того, в Жамбылской области анктикоррупционной службой совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции области и отделом военной контрразведки КНБ РК по подозрению в получении взятки «изобличен старший инженер отдела по чрезвычайным ситуациям Меркенского района ДЧС области». Его подозревают в получении взятки в размере 140 тыс. тенге от начальника пограничной заставы за уменьшение суммы штрафа по выявленным в ходе проверок нарушениям норм пожарной безопасности.

Также в ведомстве напомнили, что 2 сентября в Алматы было начато расследование в отношении директора РГП на ПХВ «Селденқорғау Кұрылыс» КЧС МВД РК по факту покушения на получение взятки в сумме 5 млн тенге.

«Расследования по указанным фактам продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом», - резюмировали в пресс-службе.