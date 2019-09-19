В Жетысуском районе Алматы пройдут антитеррористические учения

В Жетысуском районе Алматы сегодня пройдут антитеррористические учения, сообщили городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

«19 сентября в Жетысуском районе по улице Райымбека (259, 261, 263) будут проходить плановые антитеррористические учения. Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении», - цитирует сообщение штаба «Казинформ».

В период проведения учений «будут предусмотрены меры ограничения». В этой связи граждан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих госорганов, задействованных в проведении учений. В штабе напомнили, что согласно ст. 443 КоАП РК, «неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность».