Граждан призвали соблюдать меры безопасности
  • 229
В Жетысуском районе Алматы пройдут антитеррористические учения
фото Жанары Каримовой

В Жетысуском районе Алматы сегодня пройдут антитеррористические учения, сообщили городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

«19 сентября в Жетысуском районе по улице Райымбека (259, 261, 263) будут проходить плановые антитеррористические учения. Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении», - цитирует сообщение штаба «Казинформ».

В период проведения учений «будут предусмотрены меры ограничения». В этой связи граждан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих госорганов, задействованных в проведении учений. В штабе напомнили, что согласно ст. 443 КоАП РК, «неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность».

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы задержали правозащитника Ерлана Калиева
Новости
В Казахстане откажутся от тотального экологического регулирования
Новости
КМБПЧ призвало Токаева освободить Мухтара Джакишева
Новости
В Китае Токаев поднимал на высоком уровне вопрос об Акжаркын Турлыбай
Новости
Габидулла Абдрахимов назначен советником премьер-министра
Новости
В Алматинской области поезд на полном ходу столкнулся с автобусом