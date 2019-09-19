Он требует перевести его в больницу на лечение
Гражданский активист Геннадий Крестьянский объявил голодовку в спецприемнике
фото со страницы Геннадия Крестьянского в Facebook

Гражданский активист Геннадий Крестьянский, 18 сентября приговоренный к 15 суткам административного ареста, объявил голодовку в спецприемнике.

«Супруга Крестьянского сообщила мне, что он позвонил из спецприемника и сообщил, что объявляет голодовку», - сказал Vласти гражданский активист Альнур Ильяшев.

Он также добавил, что за последние дни, в течение которых Крестьянский был задержан и судим, у него были проблемы со здоровьем.

«Во время его задержания 17 сентября у него поднялось давление, перед выездом в суд (специализированный межрайонный суд по административным делам – V) он принял лекарство, но в суде у него случился гипертонический криз. Врачи приехали, стабилизировали давление. Из больницы его повезли в управление полиции, где он провел ночь. Затем был суд, где его приговорили к 15 сутками ареста», - добавил Ильяшев.

Корреспонденту Vласти не удалось дозвониться до официального представителя департамента полиции (ДП) Алматы. В ДП был направлен письменный запрос.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы задержали правозащитника Ерлана Калиева
Новости
В Казахстане откажутся от тотального экологического регулирования
Новости
Женис Касымбек будет назначен акимом Карагандинской области
Новости
КМБПЧ призвало Токаева освободить Мухтара Джакишева
Новости
В Китае Токаев поднимал на высоком уровне вопрос об Акжаркын Турлыбай
Новости
Габидулла Абдрахимов назначен советником премьер-министра