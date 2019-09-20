В Казахстане за 4 дня задержали более 50 политактивистов

За четыре дня, с 16 по 19 сентября, в различных городах Казахстана задержали 54 человека. Большая часть из них подверглась административным арестам. Активисты Коалиции гражданских инициатив (КГИ) сообщили на пресс-конференции в Казахстанском бюро по правам человека (КМБПЧ), что эти меры властей связаны с митингами 4 сентября, а также с акциями в поддержку Мухтара Джакишева.

«4 сентября 2019 года в различных городах Казахстана прошли мероприятия, на которых были озвучены вопросы по экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Китаем. С 16 сентября по Казахстану начаты задержания и аресты гражданских лидеров, которых обвиняют в участии в данных мероприятиях. На сегодняшний день число привлеченных по данному обвинению составляет 54 человека, - говорится в заявлении активистов КГИ.

В заявлении также говорится, что КГИ, «объединившая неравнодушных казахстанцев самых разных взглядов, но единых в понимании необходимости изменений в обществе и государстве», выражает протест массовым арестам.

Активистка КГИ Даная Калиева сообщила, что полиция за это время неоднократно совершала нарушения.

«Полицейские не представляются, не показывают документы. Держат людей в управлениях полиции более трех часов, часто проходят ночные суды, многих судили без адвокатов, были суды в закрытом режиме. Бывало, что судья принимал решение на месте, не предоставлялось право на слово адвокату», - заявила Калиева.

Кроме того, по словам активистов, полиция приходит к людям поздним вечером или ночью, чтобы, в частности, провести «профилактическую беседу» в преддверии митинга 21 сентября, который анонсировало движение ДВК, запрещенное казахстанским судом как «экстремистское».

«Происходят ночные обходы. Без повесток могут прийти и забрать людей. Вызывают на профилактические беседы тех, кто даже не состоит нигде на учете», - добавила Калиева.

Активистка Айжан Амирова сообщила корреспонденту Vласти, что она столкнулась с подобной ситуацией накануне поздно вечером. После пресс-конференции полиция приехала за ней, ожидая ее на парковке близ офиса КМБПЧ, но затем, сославшись на «семейный скандал», сотрудники уехали.

Альнур Ильяшев подчеркнул, что в результате мер, которые за последние дни применила власть, общество стало сплоченнее.

«Мы хотим сказать, что будем и дальше вам докучать, требуя исполнения наших конституционных прав», - сказал Ильяшев.

Всего, по данным КГИ, с 16 по 19 сентября административные аресты или штрафы получили 36 человек в столице, 7 – в Алматы, 4 – в Актау, 3 – в Усть-Каменогорске, 7 – в Шымкенте, 2 – в Актобе. На допрос вызывались и были отпущены 5 человек, на профбеседы вызвали 4 человек: двух в Алматы и двух в Караганде.