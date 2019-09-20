Состояние пострадавших в ДТП на станции Шамалган остается тяжелым

Пострадавшие в ДТП на станции Шамалган в Алматинской области все еще находятся еще в тяжелом состоянии, сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

«Двое детей 3 и 5 лет транспортированы в центр детской неотложной помощи. В настоящее время состояние детей крайне тяжелое, находятся на искусственной вентиляции лёгких. Все необходимое лечение получают в полном объёме», - цитирует сообщение управления «Казинформ».

Женщина была доставлена в городскую клиническую больницу №7, на сегодняшний день она переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии в отделение политравмы.

«Диагноз: сочетанная травма, черепно-мозговая травма, множественные переломы костей. Состояние средней степени тяжести. Проводится подготовка к оперативному вмешательству», - сообщили в управлении.

Вечером 15 сентября на железнодорожном переезде Аксенгир – Шамалган произошло столкновение поезда сообщением Алматы – Костанай с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту Алматы – Каскелен. Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате поезд на полном ходу врезался в него. По информации КТЖ, машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. По официальным данным, погиб 1 человек, 3 человека были госпитализированы – женщина и двое детей. Врачи оценивали их состояние как тяжелое. По данным МИИР, ЧП произошло из-за образовавшегося на переезде затора.