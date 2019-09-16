ЧП на станции Шамалган произошло из-за образовавшегося затора – Скляр

Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр на брифинге в понедельник рассказал подробности ДТП, которое произошло накануне вечером в Алматинской области. Он заявил, что все требования по оснащению переезда на станции Шамалган соблюдены, а автобус выехал на переезд и не смог двигаться дальше из-за образовавшегося затора.

«При приближении поезда на расстоянии 2434 метра автоматически сработали устройства переездной сигнализации, включился звуковой сигнал. Светофоры загорелись красным, шлагбаум до конца не опустился из-за находившихся на переезде машин. Автобус в это время выехал на переезд и из-за образовавшегося затора допустил остановку на данном переезде. При скорости поезда 97 км в час за 500 метров до переезда машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение с пассажирским автобусом, к сожалению, не удалось. При нормативе тормозного пути 712 метров машинисту удалось сократить тормозной путь до 671 метра. Именно столько составило расстояние от момента применения экстренного торможения до полной остановки поезда. На момент столкновения скорость поезда составляла 55 км в час», - рассказал Скляр.

Он подчеркнул, что все «требования по оснащению переезда в полной мере соблюдены». В частности, он «оснащен устройством заграждения пути, шлагбаумом и светофором».

«Касательно автобуса. Автобус марки Setra 1990 года выпуска, срок ранее проведенного техосмотра истек 16 июля текущего года, после его истечения техосмотр пройден не был. Перевозчик – ТОО «Каскеленский автобусный парк», - сообщил Скляр.

Вместе с тем глава МИИР уточнил, что пострадавшая женщина является сотрудником алматинского локомотивного депо.

«Компания КТЖ окажет ей всяческую помочь и содействие в лечении и дальнейшей реабилитации. По информации перевозчика ТОО «Турксиб Астана» пострадавших пассажиров в составе поезда нет», - сказал министр.

В свою очередь глава МВД Ерлан Тургумбаев заявил, что «в настоящее время рассматривается, есть ли вина путевого смотрителя».

«На сегодняшний день создана следственно-оперативная группа совместно с департаментом полиции на транспорте, департаментом полиции Алматинской области, а также МВД. В настоящее время выясняются все причины ДТП. На видео вы все видели, что автобус остановился на ж/д переезде. Данный ж/д переезд оснащен семафором, светофором, а также специальными шлагбаумами и удерживающими от проезда техническими средствами. То есть в момент опущения шлагбаума автоматически поднимаются ж/д удерживающие металлические средства, которые не дают техсредству проехать через данный ж/д переезд. Как получилось, что автобус оказался за оградой, в ходе следствия нам предстоит узнать. В настоящее время проводится осмотр места происшествия», - сказал министр.

Он добавил, что «автобус передан на экспертизу», проводится детальный осмотр места происшествия «для установления всех возможностей остановки транспортного средства». При этом Тургумбаев отметил, что «рассматривается, есть ли вина путевого смотрителя, который находился на месте и должен был принять меры для предотвращения данного столкновения».

«Возможны уголовные дела по 344 по 345 статей – это нарушение правил безопасности дорожного движения и движения ж/д транспорта. В ходе следствия более подробно мы дадим вам информацию», - пообещал министр.

По его информации, до столкновения в автобусе были 20 человек, из них 16 самостоятельно вышли через заднюю дверь, в автобусе осталась женщина и двое детей, которые и пострадали, а водитель погиб.