Похолодание ожидается в Казахстане после аномальной жары

После аномальной жары в Казахстан придет похолодание. Как сообщает РГП «Казгидромет», температура воздуха понизится на всей территории республики, а на большей части ожидаются заморозки.

«На юге, юго-востоке и в центре Казахстана аномальная жара с дневной температурой +33+39°С, наблюдавшаяся в выходные дни, после прохождения холодных фронтов сменится на обычную для сентября. С подходом арктического холодного фронта в центре и на востоке республики ожидаются дожди, сильный порывистый ветер и понижение температуры ночью до -3°С», - говорится в прогнозе синоптиков на 24-26 сентября.

В западных и северных областях под влиянием холодных фронтов уже начались дожди, температура воздуха понизилась. И в предстоящие трое суток осадки здесь сохранятся, а в ночные и утренние часы ожидаются туманы и заморозки.