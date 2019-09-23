Из многоквартирных домов в Казахстане вынесены лишь 54,5% автономных систем отопления

Всего 54,5% автономных систем отопления вынесены из многоквартирных жилых домов Казахстана и социальных объектов, заявил в понедельник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. Он напомнил, что решением этой проблемы власти занялись с 2017 года, после трагедии, произошедшей в Карагандинской области. Однако самые низкие показатели так и остаются в этом регионе, а также в Костанайской и Акмолинской областях.

«С 2017 года министерство ведет мониторинг выноса автономных систем отопления (АСО – V), размещенных в многоквартирных жилых домах, на объектах образования, социальной сферы с нарушением установленных строительных норм и правил. Всего выявлено 769 АСО, установленные с нарушением СНиП РК, в том числе, 39 АСО – в многоквартирных жилых домах, 730 АСО – на объектах образования, соцкультбыта. Вынос АСО осуществляется за счет местных бюджетов или других источников финансирования», - рассказал Атамкулов.

Он сообщил, что по состоянию на 19 сентября вынесено 419 автономных систем отопления или «54,5 % от плана». Низкие темпы выноса АСО зафиксированы в Костанайской – 13% (остается 145 единиц), Акмолинской – 36% (остается 73 единиц) и Карагандинской областях – 51% (остается 68 единиц).

«Неисполнение поставленной задачи может привести к технологическим нарушениям, авариям, а возможно, и к другим тяжелым последствиям, имевшим уже место при прохождении отопительного сезона», - констатировал министр, обратив в связи с этим внимание акиматов областей, а также города Алматы на то, что «необходимо принять срочные меры по исполнению планов выноса АСО, установленных с нарушением СНиП».