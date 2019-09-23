Казахстан намерен укреплять долгосрочные контакты с американским бизнесом – Токаев

В ходе встречи Токаев подробно рассказал о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-американских отношений, основных приоритетах внешней политики, торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана. Он подчеркнул, что развитие сотрудничества с США имеет особое значение для нашей страны, и напомнил, что Соединенные Штаты являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем американских инвестиций в Казахстан превысил $45 млрд.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал американских партнеров об успешном осуществлении ряда совместных проектов в энергетической сфере и обратил внимание на наличие новых возможностей для расширения взаимодействия в сельском хозяйстве и высоких технологиях. По его словам, Казахстан намерен и впредь укреплять долгосрочные экономические контакты с американским бизнесом.

В свою очередь американские участники мероприятия высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества, отметив широкий потенциал дальнейшего укрепления взаимовыгодного стратегического партнерства с Казахстаном.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке примет участие в 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН. Как ожидается, глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи, которые в этом году пройдут на тему «Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода», а также на политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития. Кроме того, планируются встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами государств и правительств ряда стран, руководителями международных организаций.

«Участие президента Казахстана в высоком сегменте ГА ООН направлено на продвижение ряда внешнеполитических инициатив нашей страны, в том числе в сферах нераспространения и разоружения, миротворчества, противодействия терроризму. Широкой международной аудитории также будет представлено видение Казахстана относительно таких актуальных вопросов глобальной повестки дня, как устойчивое развитие, продовольственная безопасность, всеобщий охват услугами здравоохранения и образования, деградация окружающей среды», - писал ранее в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.