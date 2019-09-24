Состояние системы защиты прав детей журналисты обсудят в прямом эфире с детским омбудсменом

30 сентября Vласть в партнерстве с группой компаний «Верный капитал» проведет очередное открытое интервью в формате Hard talk. С журналистами встретится уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

Формат Hard talk предполагает беседу интересного спикера с несколькими журналистами различных изданий Казахстана.

На встрече 30 сентября будут обсуждаться текущее состояние и последние изменения в системе защиты прав детей, общее видение и планы по ее улучшению, а также сложности и противоречия в этой сфере.

Интервью будет транслироваться онлайн в аккаунте Vласти в Facebook. Трансляция начнется 30 сентября, в понедельник, в 10:00. Зрители смогут задавать свои вопросы Аружан Саин в комментариях.

Позднее запись беседы будет доступна на странице Vласти.

Vласть и «Верный капитал» в минувшем году организовали несколько встреч в этом формате, ранее спикерами были Эндрю Вахтель (Университет Нархоз), Юрий Бродский (31 канал), Елена Бахмутова (Ассоциация финансистов Казахстана), Кайрат Алтынбеков (Ипотечная организация «Баспана»), Ерлан Оспанов (Верный капитал) и Гурам Андроникашвили (Forte bank).