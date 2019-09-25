Пожар в Баянаульском национальном парке локализован

«Пожар локализован в 18:50 (24 сентября – V)», - сообщил официальный представитель КЧС МД РК Нурсултан Нурахметов.

Между тем в акимате Павлодарской области заявили, что лес от пожара не пострадал.

«С утра (24 сентября – V) сотрудники ЧС на вертолете совершили облет, но не обнаружили открытых очагов пламени. Сейчас мы можем говорить о ликвидации пожаров на территории всего района, в том числе и в национальном парке», - заявил аким Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинов.

По его словам, из-за сильного ветра огонь шел низом, и сгорели только сухостой и валежник, а лес остался нетронутым.

По данным ДЧС области, в регионе произошло сразу несколько пожаров: в кварталах 43, 44, 48, 49 на территории Баянаульского нацпарка, а также в Бирликском, Каратомарском, Куркелинском, Кызылтауском, Аксанском сельских округах. Возгорания в сельских округах были потушены 22-23 сентября.

Ранее в КЧС сообщали, что площадь пожара в нацпарке составляет 93 га.