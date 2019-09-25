Третью солнечную электростанцию запустили в Карагандинской области

В Карагандинской области в поселке Агадырь Шетского района построили солнечную электростанцию мощностью 50 МВт, передает «Казинформ» . Это уже третья СЭС в регионе за этот год.

«У нас одна цель. Это поручение Елбасы – довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30%. И мы уверенно к этому идем. Сегодня мы запускаем в области третью крупную солнечную электростанцию. Данный проект очень значим для развития промышленности нашего региона. Развивая солнечную энергию, мы не только преодолеваем дефицит мощностей, но и решаем экологические вопросы», - сказал заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.

Солнечный парк занимает площадь 125 га. Здесь установлены мощные подстанции и 150 тыс. гелиопанелей. СЭС «Акадыр» построена на инвестиции немецкой компании Solarnet Investment GmbH, стоимость проекта – 55 млн евро.

На сегодняшний день в Карагандинской области уже работают 2 солнечные электростанции в Сарани и поселке Гульшат. Общая мощность 3-х СЭС составляет почти 200 МВт.

В начале этого года область заключила меморандум с европейскими инвесторами по развитию альтернативной энергетики. В будущем это даст еще 500 МВт солнечной энергии и 500 млн евро прямых иностранных инвестиций.