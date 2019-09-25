«Самрук-Казына» и акимат столицы подписали меморандум о сотрудничестве

По данным пресс-службы фонда, меморандум включает в себя 9 направлений, таких как газификация столицы, электронная торговля, программа Smart city, закупки, социальная сфера, развитие импортозамещения, развитие электронной торговли и почтовой сети, поддержка молодежи, развитие HR.

В частности, в рамках программы Smart city в 2019-2020 год фондом будет установлено 6 тыс. камер видеонаблюдения в 3 тыс. подъездах столицы.

Что касается газификации, то газопровод «Сарыарка», строительство которого финансируется «Самрук-Казына», будет в ближайшее время передан городу.

«10 октября завершатся строительные работы газопровода «Сарыарка». Знаю, что для города не так просто подготовить все дела. Это станет очень важным вопросом, и необходимо уже сейчас тесно и взаимно работать»,- отметил глава фонда Ахметжан Есимов.

В сфере электронной торговли и почтовой сети в этом году будет открыто 8 точек франчайзинга, еще 12 точек и 200 автоматизированных пунктов выдачи посылок запланировано к 2020 году.

Значительная часть меморандума посвящена развитию импортозамещения и местного содержания. Фондом будет оказана поддержка и содействие проектам, предусматривающим создание новых производств в столице путем заключения долгосрочных контрактов. Со своей стороны акимат обеспечит отбор проектов по созданию новых производств, в том числе через ГЧП. Всего было выделено 1,6 млрд тенге на проекты по созданию новых производств.

В 2019 году на закупки у столичных предпринимателей фондом было выделено порядка 380 млрд тенге. Как отмечают в «Самрык Казына», участие в закупках группы фонда обеспечит рост объемов закупок товаров, работ и услуг у предприятий города не менее чем на 10% в сравнении с 2018 годом.

Вместе с тем стороны обсудили вопросы социальной сферы. Согласно договоренностям фонд окажет финансовую поддержку решению социальных вопросов по направлениям профилактики социального сиротства, реабилитации детей с ДЦП, юридической поддержки устройства детей в семью и др. На строительство социальных объектов в городе, таких как легкоатлетический спортивный комплекс и казахский драматический театр, в общей сложности было выделено 58 млрд тенге.