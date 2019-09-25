В Минздраве прокомментировали дело врачей алматинской больницы

«По поручению президента взял вопрос под личный контроль. Уверен, что все должно быть в рамках закона. Прошу своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию», - написал Биртанов в Twitter.

В свою очередь глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова, комментируя это дело, заявила, что у министерства не было нареканий к главврачу больницы.

«Врача лично не знаю, но если он занимал должность главного врача, значит, он соответствует всем требованиям, которые установлены для данной должности. Со стороны Минздрава к нему нареканий не было», - сказала она, уточнив, что к ним «обращение по данному случаю, по пациенту не поступало».

Она сообщила, что пока заключительной экспертизы нет.

«Было постановление следователя, на основании которого департамент по Алматы привлекал независимых экспертов. Независимые эксперты проводили экспертизу медицинской документации и дали предварительное заключение по данному случаю. Так как не было вскрытия и не было судебно-медицинской экспертизы. Только после того, как будут предоставлены все материалы, можно будет говорить о том, что будет какая-то заключительная экспертиза. Пока только предварительная экспертиза была передана в службу экономических расследований Алматы. Наш департамент и комитет в саму проверку не привлекался», - сказала Бюрабекова.

Она подчеркнула, что вину врачей «должен доказать уполномоченный орган», то есть суд.

