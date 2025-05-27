В некоторых регионах до сих пор не начали ремонт энергоисточников – Бектенов

Практически во всех регионах есть риски и затягивания ремонтных работ на теплостанциях в рамках подготовки к новому отопительному сезону, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов. В этой связи он поручил акиматам в течение двух недель завершить все конкурсные процедуры и приступить к запланированным работам.

По информации Бектенова, практически во всех регионах есть проблемы, что свидетельствует о недостаточном контроле. Он привел в пример Семей, где до сих пор не начаты ремонтные работы на котельных, в Мангистауской области ремонт турбины на ТЭЦ-2 «МАЭК» выполняет строительная компания, которая не имеет необходимого опыта работы, в Костанайской области так и не начат ремонт турбины на Рудненской ТЭЦ, аналогичная ситуация с ремонтом котла на Аркалыкской ТЭЦ.

«Акиматы не должны пускать эту работу на самотек, ссылаясь на министерства, нехватку средств или на конкурсы. В этой связи поручаю акиматам регионов в двухнедельный срок завершить все конкурсные процедуры и приступить к практической реализации ремонтных работ. По новым объектам теплоснабжения, которые планируются ввести в эксплуатацию в этом году, необходимо завершить все пуско-наладочные работы не позднее августа текущего года», - подчеркнул премьер.

В свою очередь министерства энергетики, промышленности и акиматы должны до 10 июня актуализировать планы подготовки к отопительному сезону. По поручению премьера вся инженерная инфраструктура и объекты ЖКХ в северных, центральных и восточных регионах должна быть полностью готова до 15 сентября, а в остальных регионах – до 15 октября. Компания KEGOC совместно с Минэнерго до 15 июня должны утвердить режимы работы оборудования в предстоящий отопительный сезон для станций национального значения.

«Перенос сроков ремонта или снижение объемов работ недопустимы. По каждому факту будут приняты меры в отношении как собственников, так и управляющих компаний», - предупредил Бектенов.

Кроме того, Минэнерго совместно с министерством транспорта и акиматами до 1 сентября нужно обеспечить накопление запасов топлива на теплоисточниках и в тупиках.