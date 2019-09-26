Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Экс-глава Франции умер сегодня утром, 26 сентября, в окружении семьи.

Жак Ширак родился на юге Франции в 1932 году. Политикой занялся после учебы и службы в армии. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых. При президенте Жискаре д'Эстене был назначен премьером Франции (1974 год). С 1977 года был мэром Парижа, а в 1986 году вновь возглавил правительство.

Францию Жак Ширак возглавил в 1995 году - он одержал победу на президентских выборах (52,64%), обойдя во втором туре социалиста Лионеля Жоспена (47,36%). В 2002 году был переизбран на второй срок, набрав 82,21% голосов. За годы его президентства - с 1995 по 2007 годы - во Франции была отменена обязательная воинская повинность, была начата пенсионная реформа и предприняты меры по сокращению государственного долга, а также он принял решение о возобновлении испытаний ядерного оружия.