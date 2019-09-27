Еврооблигации на 1,15 млрд евро выпустило правительство Казахстана

Правительство Казахстана в лице министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 млрд 150 млн евро, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Причем, отметили здесь, эта сделка стала рекордно низкой для страны, а также позволила республике диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро.

Как пояснили в Минфине, выпуск еврооблигаций состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%. Стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана «была установлена на рекордно низком уровне» как для республики, так и во всем регионе СНГ. Так, 7-летняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ.

«Доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану», - подчеркнули в пресс-службе.

Здесь также сообщили, что транш с 15-летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.

«Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала», - заверили в Минфине.

Выпуску еврооблигаций предшествовало двухдневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра «Астана». 25 сентября состоялся прайсинг, по результатам которого книга заявок составила порядка 2,8 млрд евро с участием более 110 качественных инвесторов. Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана». При этом на бирже Международного финансового центра «Астана» размещены оба транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17% от общей суммы размещения еврооблигации. В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi и Societe Generale, в качестве совместного лид-менеджера – UBS и в качестве казахстанского организатора – АО «First Heartland Securities» (FHS).