В Алматинской области автобус со школьниками попал в ДТП

В Жамбылском районе Алматинской области направлявшийся в урочище Тамгалы-Тас экскурсионный автобус со школьниками попал в ДТП. Как сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь областного акима Галымурат Жукел, по невыясненным причинам автобус съехал в кювет.

В результате ДТП легкие травмы получили девять учеников алматинского лицея №134. Они доставлены в больницу для осмотра.

«Девять человек были доставлены в больницу. Сразу хочу пояснить, что тяжелых или средней тяжести пострадавших среди них нет. Все они получили легкие ушибы и царапины. Тем не менее, учитывая тот факт, что это дети, было принято решение провести углубленное обследование, сделать рентген, МРТ, чтобы исключить любую случайность, которая может плохо сказаться на здоровье школьников», - сообщил Жукел.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия находятся аким Жамбылского района, представитель прокуратуры, полицейские и оперативно-спасательные службы.

Причины ДТП и степень вины водителя автобуса установит расследование.

Между тем в МВД сообщили, что травмы и ушибы в результате инцидента получили восемь школьников и учитель.

"Медицинским спецавтомобилем трассового медико-спасательного пункта КЧС МВД пятеро детей были доставлены в районную больницу с. Узынагаш. Еще трое школьников и учитель доставлены в медицинское учреждение на автомашине фельдшерского пункта с.Дегерес", - говорится в сообщении.

В нем также указывается, что водитель съехал с дороги из-за появления на ней лошади.

Всего в автобусе находились 47 детей, проинформировали в ведомстве.