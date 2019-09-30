Максу Бокаеву отказали в переводе в колонию по месту жительства

Гражданский активист Макс Бокаев, отбывающий срок в исправительной колонии города Актобе, получил отказ о его переводе в колонию по месту жительства в Атырау.

«Сегодня политзаключенный, узник совести Макс Бокаев звонил из колонии. Макс сообщил, что обращался в КУИС МВД о переводе в колонию по месту жительства в Атырау и получил письменный отказ. Отказ мотивировали тем, что у него нет поощрений. Хотя отбывать срок по месту жительства, право гарантированное уголовно исполнительным кодексом», - написал на своей странице в Facebook активист Талгат Аян.

Макс Бокаев и Талгат Аян были приговорены к пяти годам лишения свободы в 2016 году, вскоре после митинга в Атырау, в ходе которого протестующие выступили против поправок в Земельный кодекс и выставления земель сельхозназначения на аукционы. Протестующие опасались, что это может привести к продаже казахстанских земель иностранцам. В итоге Бокаева и Аяна обвинили в «нарушении порядка проведения митинга», «разжигании розни» и «распространении заведомо ложной информации». На митинге в Атырау тогда собралось порядка тысячи человек. Затем акции протеста различных масштабов прошли и в ряде других городов Казахстана.

В начале сентября этого года верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Казахстана реформировать законы о митингах, клевете и о возбуждении розни. Продолжающееся содержание под стражей заключенных по политическим причинам и фактический запрет оппозиционных собраний не являются благоприятными для истинного и открытого диалога», - заявила Бачелет.

Кроме того, она призвала власти страны реформировать законодательство, использующееся «для подавления несогласия, включая широкое определение языка вражды и клеветы, криминализацию клеветы, ограничительные разрешения на мирные собрания, ограничительное регулирование НПО, профсоюзов и религиозных объединений».