В горздраве рассказали о состоянии школьников, пострадавших в ДТП в Алматинской области

В ДТП в Алматинской области, которое произошло в субботу, пострадали 26 школьников, пятеро находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает КазТАГ .

«В Центр детской неотложной помощи Алматы доставлено 26 детей. После осмотра мультидисциплинарной бригадой госпитализировано пять детей 13-15 лет, остальные отправлены на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.

Пострадавшие находятся в нейрохирургическом отделении. У одной из пострадавших – компрессионный перелом одного поясничного позвонка. У остальных закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей.

«Состояние у всех средней тяжести в динамике без ухудшений. Лечение получают в полном объеме», - отметили в управлении.

Напомним, 28 сентября автобус со школьниками попал в аварию на территории Жамбылского района Алматинской области. Двигаясь по проселочной дороге и объезжая внезапно возникшую на пути лошадь, он съехал в кювет. Всего в автобусе находились 47 учащихся школы-гимназии №134 Алматы, они направлялись на экскурсию. По данным МВД, медицинским спецавтомобилем трассового медико-спасательного пункта КЧС пятеро детей были доставлены в районную больницу с.Узынагаш. Еще трое школьников и учитель были доставлены в медицинское учреждение на автомашине фельдшерского пункта с.Дегерес.