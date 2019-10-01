С 2023 года 5G начнут внедрять во всех областных центрах Казахстана

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провело тестирование технологии 5G в столице и городе Алматы и до конца 2021 года планирует внедрить его на территории Назарбаев Университета и ЭКСПО, затем в столичном аэропорту, на вокзале и в крупных торговых центрах. А уже с 2023 года начнется работа по внедрению 5G во всех областных центрах страны, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Аскар Жумагалиев.

«Министерством ведется работа по внедрению сети по технологии 5G в Казахстане. Для этого уже утверждена дорожная карта. Тестовые испытания мобильной связи 5G уже проведены в городе Нур-Султан и Алматы, а также планируется к проведению в городе Шымкент в октябре текущего года. По итогам испытаний будет проведен анализ возможностей применения технологии в развитии интернета вещей, телемедицине, цифровизации промышленности и «умных» городов.

В связи с большим объемом необходимых инвестиций для технологии 5G на первом этапе ее внедрение планируется в городах республиканского значения», - рассказал Жумагалиев.

По его словам, в столице внедрение технологии 5G до конца 2021 года планируется в Назарбаев Университете и на территории ЭКСПО, в 2022 году 5G появится в аэропорту, на вокзале, крупных торговых центрах и площадках. Далее, с 2023 года будет проводиться работа по внедрению 5G во всех областных центрах страны.

«Таким образом, в результате проводимой работы 97% населения Казахстана до конца 2022 года получат широкополосный доступ к интернету. Для оставшихся 3% населения будет обеспечена техническая возможность применения спутниковых технологий», - заверил министр.

В целом в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в настоящее время широкополосным доступом к интернету, в том числе сетями волоконно-оптических линий, 3G и 4G, обеспечены 117 городов и 3324 сельских населенных пункта. А до конца 2022 года будут подключены к сети интернет 5089 сельских населенных пунктов, для остальных сел «будет обеспечена техническая возможность обеспечения интернетом с применением технологий спутниковой связи».