Токаев предложил ЕЭК ускорить разработку единой транзитной системы ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах. Как сообщила Акорда, в своем выступлении он выразил уверенность в том, что Евразийский экономический союз стал одним из важных звеньев развития мировой торговли. Вместе с тем он призвал активизировать работу по снятию торговых барьеров.

«Полагаю, что комиссия может и должна усилить инструменты мониторинга национальных законодательств, разработать эффективный механизм информирования и разъяснения действующего права внутри Евразийского экономического союза», - сказал Токаев.

Отмечая достигнутые результаты в транспортно-логистическом сотрудничестве ЕАЭС, он предложил ЕЭК и правительствам ускорить разработку единой транзитной системы ЕАЭС, а также создать привлекательные условия для развития передовых технологий.

«Наблюдается устойчивый рост объемов экспортно-импортных и транзитных операций по направлению Китай – Европа – Китай. Произведен запуск трансконтинентального железнодорожного маршрута Вьетнам – Китай – Казахстан – Европа, который решает логистические вопросы по продвижению наших товаров на рынок стран АСЕАН. Данный транспортный коридор будет хорошей альтернативой морским перевозкам и позволит в кратчайшие сроки доставлять грузы из Юго-Восточной Азии в Европу через территорию государств-членов ЕАЭС», - считает глава государства.

Говоря о подписании соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Республикой Сингапур, президент Казахстана подчеркнул важность развития торгово-экономических связей с новыми растущими рынками и сохранения высокого темпа переговоров в этом направлении.

«Это наряду с Вьетнамом уже вторая страна, с которой у ЕАЭС будет соответствующее соглашение. Важным является вопрос развития торгово-экономического и логистического сотрудничества с Исламской Республикой Иран», - отметил Токаев.

По завершении заседания ВЕЭС Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна орденом «Достык» ІІ степени.

Всего по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Ереване было принято 20 документов. Среди них решения: о бюджете ЕАЭС на 2020 год; об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2020 год; о концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС; распоряжение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами и другие.

Кроме этого, глава государства принял участие в работе форума «Транзитный потенциал Евразийского континента». Мероприятие такого формата стало нововведением для ЕАЭС. По решению ВЕЭС подобные форумы будут проводиться председательствующей стороной на регулярной основе по различным тематикам, представляющим интерес для государств-участников интеграционного объединения. На форуме в Ереване обсуждались вопросы развития транспортно-логистической отрасли, укрепления транзитных возможностей стран ЕАЭС.