Президент Казахстана прибыл в Сочи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи для участия в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«После обеда запланирована встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства также примет участие в пленарной сессии XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие будет посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве», - написал он в Facebook.

В ходе дискуссии будут рассматриваться вопросы растущего влияния Востока на современное геополитическое устройство мира, перспективы политического и экономического взаимодействия на территории Евразийского пространства, проблемы ближневосточного урегулирования.

Ожидается, что наряду с главами России и Казахстана в ходе пленарной сессии выступят президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании Абдалла II и президент Филиппин Родриго Дутерте.

Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.