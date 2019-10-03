Токаев считает, что настало время обсудить преобразование СВМДА в организацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, заявил, что настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании СВМДА в организацию, сообщает «Казинформ» .

По его мнению, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, «которое доказало свою востребованность как площадка для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности», может сыграть «полезную роль».

«Считаю, что настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании данного форума в организацию», - заявил глава государства.

При этом он отметил, что построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. И Казахстан неоднократно предлагал наладить взаимодействие между СВМДА и ОБСЕ.

«Главным элементом общей работы в нашем регионе могут стать борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком. К созидательной повестке дня можно отнести развитие человеческого капитала, внедрение лучших практик госуправления, наращивание инновационного потенциала, эффективное и рациональное использование водных ресурсов», - сказал Токаев.