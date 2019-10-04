Госзакупки на 39 млрд тенге провели в этому году с нарушениями

Сегодня на заседании комиссии при президенте по вопросам противодействия коррупции рассмотрели вопросы эффективности использования денежных средств, выделенных на реализацию государственной программы развития регионов до 2020 года, сообщается на сайте Акорды. Установлено, что реализация программы на местах «сопряжена с высокими коррупционными рисками, в первую очередь в вопросах модернизации ЖКХ и обеспечения населения питьевой водой».

«В частности, органами прокуратуры в 6 регионах выявлены растраты, хищения, нецелевое и нерациональное использование государственных средств на сумму 5,3 млрд тенге, при этом государству причинен ущерб на сумму 730 млн тенге. По данным фактам начато 7 досудебных расследований, возмещено 267 млн тенге», - говорится в сообщении.

Антикоррупционной службой с 2017 года в этой сфере выявлено 145 коррупционных преступлений, за их совершение к уголовной ответственности привлекается 78 лиц, осуждено 59 лиц. Государству причинен ущерб на 931,9 млн тенге, из них уже возмещено 907,6 млн тенге. В производстве Службы экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов за период реализации данной программы находилось 33 уголовных дела. Комитетом внутреннего государственного аудита Минфина за допущенные нарушения к административной ответственности привлечены 10 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности – 22 лица. Для принятия процессуального решения в правоохранительные органы передано 24 материала на общую сумму 5,7 млрд тенге.

Вместе с тем установлены нарушения законодательства о государственных закупках по 42 процедурам на общую сумму 39,1 млрд тенге. Всего в 2019 году камеральным контролем охвачено 45 процедур государственных закупок на общую сумму 42,8 млрд тенге.

По итогам заседания государственный секретарь Крымбек Кушербаев поручил принять меры по устранению выявленных нарушений и способствовавших им причин. Отдельное внимание было уделено возмещению причиненного государству ущерба.

«Наряду с этим комиссией выработаны и доведены до сведения заинтересованных государственных органов конкретные рекомендации, направленные на предупреждение коррупционных проявлений в ходе дальнейшей реализации государственной программы, поручений главы государства по данному вопросу», - отмечается в сообщении.