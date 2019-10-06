Геннадий Головкин вернул себе два чемпионских пояса

Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко в титульном бою за вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, сообщает Sputnik Казахстан .

Поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Деревянченко оказался в нокдауне в первом раунде, однако затем смог выправить положение на ринге и нанес несколько точных ударов, создав немало проблем сопернику. Тем не менее, Головкин старался контролировать ход боя и одержал победу над соперником по итогам 12 раундов. Судьи отдали преимущество казахстанскому боксеру. Таким образом, GGG завоевал два пояса чемпиона мира в среднем весе по версии IBF и IBO.

Для Геннадия Головкина это 40-я победа в карьере (35 нокаутов). 33-летний Сергей Деревянченко потерпел второе поражение при 13 победах (10 нокаутов).

Напомним, что GGG лишился этих поясов 2018 году: титул IBF у него отобрали за отказ от обязательной защиты против того же Деревянченко, а пояс IBO ушел к мексиканцу Саулю Альваресу вместе с титулами WBA Super и WBC после поражения Головкина во втором поединке решением большинства голосов судей.